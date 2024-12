Au PSG, Luis Enrique a choqué son monde !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a vu en Luis Enrique l'entraîneur idoine afin de mener à bien sa nouvelle politique sportive basée sur le développement des jeunes talents à polir. Et le coach espagnol prend ce rôle à coeur en faisant un lien constant avec les formateurs des équipes inférieures. Du jamais vu depuis Thomas Tuchel, et ce n'est pas pour déplaire à Luis Campos.

Luis Enrique a les idées claires pour sa vision du développement du PSG. Cela passera par les jeunes joueurs recrutés et/ou issus du centre de formation. Dans la foulée de sa venue à l'été 2023, l'entraîneur espagnol adulait Warren Zaïre-Emery et a toujours compté sur lui depuis. Bradley Barcola, arrivé de l'OL, est monté en puissance et de jeunes talents comme Joao Neves, Désiré Doué ou encore Willian Pacho sont venus s'installer au Paris Saint-Germain.

«Ce moment d’échanges enrichissants a été particulièrement précieux»

Pour poursuivre ce processus, Luis Enrique privilégie une bonne communication avec les équipes de jeunes du PSG. Le Parisien fait part ce dimanche d'une réunion avec les formateurs des équipes inférieures du Paris Saint-Germain qui s'est déroulée le 13 décembre au Campus PSG. L'objectif de cette entrevue, qui aurait été appréciée par les formateurs qui n'avaient plus vécu cela depuis le passage de Thomas Tuchel au PSG entre 2018 et 2020 et qui en appellerait d'autres, était d'échanger et cette démarche a plu à Luis Campos.

« Ce moment d’échanges enrichissants et de partage entre le staff technique de l’équipe professionnelle et l’ensemble des membres de la formation a été particulièrement précieux ».

«Écouter Luis Enrique parler de ses expériences et expliquer les principes de son modèle de jeu restera un moment marquant»

Le conseiller football du PSG s'est confié au Parisien au sujet du discours tenu par Luis Enrique auprès des formateurs et sur sa vision des choses pour le Paris Saint-Germain. « Écouter Luis Enrique parler de ses expériences et expliquer les principes de son modèle de jeu restera un moment marquant ». Reste à savoir si le plan de Luis Enrique parviendra à être exécuté. Au vu de l'accord contractuel convenu avec le Paris Saint-Germain, il pourrait le superviser pour deux saisons supplémentaires jusqu'en juin 2027.