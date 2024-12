PSG : Un projet révolutionnaire est lancé !

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, l'heure est à la protection des pépites du centre de formation et leur avenir au sein du club parisien. C'est pourquoi Luis Enrique rabâcherait le projet One Team en interne comme ce fut le cas lors d'une réunion avec les formateurs du club. Et c'est pourquoi toutes les équipes tireraient dans le même sens tactique pour l'irruption de jeunes talents en équipe première sous ses ordres.

Le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle ère avec la nomination de Luis Enrique le 5 juillet 2023. L'entraîneur espagnol a une philosophie de jeu et de développement des jeunes talents assez claire et qui colle à la nouvelle politique sportive voulue par le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos. Enrique aurait un objectif assez limpide pour les jeunes pépites issues de l'académie du PSG sur lequel Le Parisien s'est attardé ce dimanche.

Luis Enrique a pris part à une réunion avec les formateurs

A en croire les informations divulguées par le quotidien de la capitale, Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur des joueurs surclassés temporairement ou indéfiniment en équipe première sur le champ et ce, à différentes positions sur le terrain. C'est en effet l'un des points soulevés par l'entraîneur du PSG pendant la réunion entre les différents staff des équipes des catégories inférieures le 13 décembre dernier au Campus PSG à Poissy.

Luis Enrique a lancé le projet One Team au PSG !

En outre, dans cette démarche de progression souhaitée par Luis Enrique, un modèle tactique ressort clairement : que ce soit en équipe première, chez les U19 et chez les plus jeunes : il faut utiliser le même schéma tactique et la même formation pour faciliter les passerelles entre les équipes. Ce que fait depuis plusieurs années le FC Barcelone. Une notion revient avec insistance dans les bureaux du PSG et de la bouche de Luis Enrique d'après Le Parisien : le projet One Team. Le ton est donné.