Mercato - PSG : Très bonne nouvelle pour Kolo Muani !

Alexis Brunet

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes et le PSG pourrait en être l’un des acteurs principaux. Le club de la capitale cherche notamment à vendre et deux joueurs pourraient quitter Paris en priorité, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Le Français ne manque d’ailleurs pas de prétendants, ce qui pourrait donc lui permettre de trouver un nouveau point de chute.

À l’été 2023, le PSG avait fait une folie dans les tous derniers instants du mercato. Le club de la capitale avait décidé de miser 95M€ sur Randal Kolo Muani, qui sortait d’une très bonne saison à l’Eintracht Francfort. Le Français rejoignait alors son club de cœur, mais il n’a jamais réussi à reproduire ses performances allemandes. L’ancien Nantais n’a jamais réussi à faire l’unanimité et un départ ne serait pas à exclure cet hiver.

Luis Enrique ne fait pas beaucoup jouer Kolo Muani

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est clairement habitué au banc de touche au PSG. Le Français n’a disputé que 453 minutes sous les couleurs parisiennes et il n’a inscrit que deux buts. Luis Enrique ne semble pas faire confiance à l’ancien joueur de Francfort, et cela même quand Gonçalo Ramos était absent et que le champion de France manquait d’un vrai numéro neuf. L’avenir de RKM à Paris semble donc bel et bien bouché.

Plusieurs clubs s’intéressent à Kolo Muani

Randal Kolo Muani pourrait donc se laisser tenter par un départ cet hiver et cela tombe bien, plusieurs clubs courtisent le joueur du PSG. En effet, d’après les informations de Caught Offside, Newcastle, West Ham, Arsenal, Manchester United ainsi que la Juventus, Naples et le Borussia Dortmund suivent le Français. Cela confirme donc l’exclusivité le10sport.com en date du 21 novembre dernier, dans laquelle nous vous révélions l’intérêt des Red Devils. De plus, l’ancien Nantais disposerait d’un autre prétendant, cette fois en Ligue 1, l’AS Monaco. La formation d’Adi Hütter se cherche un attaquant cet hiver afin de remplacer Folarin Balogun qui est blessé.