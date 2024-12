Mercato - Real Madrid : Le meilleur ami de Bellingham arrive !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid prépare déjà le mercato estival de 2025. Avec les joueurs en fin de bail avec leur club en juin prochain, il sera possible de signer un contrat dès cet hiver. C’est bien ce que compte faire le Real Madrid avec Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool. Meilleur ami de Jude Bellingham, son arrivée est quasiment ficelée.

La grave blessure de Dani Carvajal a sans doute encore plus convaincu le Real Madrid de recruter au poste de latéral droit. C’est pour le moment Lucas Vazquez qui dépanne à ce poste, mais c’est n’est pas là où il se sent le mieux. Cet hiver, aucun recrutement ne devrait avoir lieu tandis que cet été, un grand nom est attendu.

Alexander-Arnold refuse de prolonger avec Liverpool

En fin de contrat en juin 2025, Trent Alexander-Arnold devrait quitter Liverpool à la fin de la saison. L’international anglais de 27 ans, formé au club refuse de prolonger avec les Reds. Il faut dire qu’il est sérieusement courtisé par le Real Madrid...

TAA à Madrid, c’est fait à «90%» ?

D’après le média espagnol AS, la signature de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid ne fait plus de doute. Elle serait même faite à 90%. Jude Bellingham, meilleur ami du latéral droit anglais d’après AS aurait joué un grand rôle pour le convaincre de signer en Espagne. Le 1er janvier, date décisive pour la signature d’un contrat, est attendue de pied ferme par les dirigeants madrilènes.