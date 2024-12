Mercato : Benzema a l'origine d'un conflit au Real Madrid ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger d'une saison. Toutefois, le buteur français de 37 ans a finalement décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu. En effet, Karim Benzema a signé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Pour remplacer son ancien capitaine et numéro 9, Carlo Ancelotti voulait recruter Harry Kane, mais sa direction n'a pas pris sa demande au sérieux.

Lors de l'été 2009, le Real Madrid a déboursé environ 35M€ pour arracher Karim Benzema à l'OL. Après 14 saisons de bons et loyaux services à la Maison-Blanche, le buteur de 37 ans a décidé de prendre le large. Et pourtant, Karim Benzema était parti pour prolonger. En fin de contrat le 30 juin 2023, l'ancien international français a signé librement et gratuitement à Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Ancelotti voulait remplacer Benzema par Kane

Lorsqu'il a fait ses adieux au Real Madrid, Karim Benzema a expliqué son choix de rejoindre Al Ittihad. « C’est difficile de parler avec tant d’émotions, mais je veux dire merci au Real Madrid et à mes coéquipiers. Ce fut un superbe chemin de ma vie. J’ai eu la chance d’accomplir mon rêve d’enfant. Je ne vais jamais oublier le Real Madrid. C’est impossible, c’est le meilleur club de l’histoire. Mais je pense que c’est le moment de partir et de vivre une autre histoire. Merci au Real Madrid. Je veux remercier le président. Quand je t’ai vu, je me suis dit "c’est l’homme qui a recruté Ronaldo et Zidane". C’est incroyable. Mais c’est le moment de partir et de connaître autre chose. Le plus important pour moi, c’est tout ce que j’ai gagné et la façon dont j’ai profité de ces années comme un gosse. Comme je l’ai dit lors de ma présentation : "un, deux, trois, Hala Madrid !". Je veux aussi remercier Carlo Ancelotti, qui a eu confiance en moi dès le début. J’ai beaucoup appris avec toi. C’est un jour un peu triste parce que je vais quitter mon club. J’ai signé au Real Madrid parce que je voulais prendre ma retraite ici, mais la vie t’offre d’autres opportunités. C’est une décision difficile, prise avec ma famille. Je vais toujours être pour le Real Madrid », a déclaré le Ballon d'Or 2022.

Mercato : Le Real ignore les demandes d'Ancelotti

Selon les informations de The Athletic, Carlo Ancelotti voulait remplacer Karim Benzema par Harry Kane lors de l'été 2023. Toutefois, le conseil d'administration du Real Madrid n'a jamais lancé les hostilités pour l'ancien buteur de Tottenham. A en croire le média britannique, la Maison-Blanche prend rarement en compte les demandes de Carlo Ancelotti pour le mercato. Alors qu'Harry Kane a finalement rejoint le Bayern, le coach du Real Madrid a dû se contenter du recrutement de Joselu, avant que Kylian Mbappé n'arrive le 1er juillet 2024 en provenance du PSG.