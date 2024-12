Mercato : Grande annonce à l’étranger, l’OM va jubiler !

Axel Cornic

Plusieurs pistes de l’Olympique de Marseille cet hiver mènent vers la Serie A, plus précisément vers la Juventus, club que Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Giovanni Rossi connaissent bien. C’est le cas avec Nicolo Fagioli, grand espoir de la formation bianconera qui joue assez peu depuis le début de la saison et pourrait donc se relancer dans le sud de la France.

Suite à la signature de Roberto De Zerbi, de nombreux changements ont eu lieu à l’OM, avec plus d’une dizaine de recrues lors du dernier mercato estival. Mais des nouvelles pourraient également arriver dans les prochaines semaines, avec la fenêtre de janvier qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours.

Un transfert à 12M€ dans les tuyaux pour l'OM ! Ounahi, en Grèce, pourrait bien faire l'objet d'une belle opération 💰.

L’OM peut relancer Fagioli

Et si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions, c’est un hiver à l’italienne qui se prépare à Marseille, avec plusieurs pistes qui mènent vers la Serie A. D’après les informations de Tuttosport, l’OM suivrait notamment Nicolo Fagioli, qui pourrait quitter a Juventus en quête de temps de jeu.

La Juventus pose les bases

L’international italien est annoncé depuis plusieurs années comme un grand italien de la formation de la Juventus et sa situation a donc alerté d’autres clubs. Mais Tuttosport assure qu’à Turin on aurait décidé de ne vendre Nicolo Fagioli à aucun autre club de Serie A, notamment au Napoli qui est un rival direct. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui devra toutefois se méfier de la concurrence en provenance de Premier League.