Départ de l'OM : Son cauchemar continue !

Thomas Bourseau

Icône de l'OM, Steve Mandanda (39 ans) était indirectement chassé du club de son coeur en raison de son déclassement dans la hiérarchie derrière Pau Lopez sous Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin a repris les rênes de l'effectif du Stade Rennais dernièrement et Brice Samba serait attendu en Bretagne. Une nouvelle surprenante pour le champion du monde tricolore qui se poserait de vives questions sur la suite des opérations.

Au terme de la saison 2021/2022, Steve Mandanda n'avait d'autre choix pour le bien de sa fin de carrière de quitter son club de coeur, l'OM, afin de retrouver une place de titulaire ailleurs. Pau Lopez lui était passé devant dans la hiérarchie des gardiens de but et le Stade Rennais décidait d'accueillir le champion du monde 2018 en Bretagne avec le poste de gardien numéro un recherché par Mandanda. Deux ans plus tard, les vieux démons de l'OM ressurgissent.

L'OM a frappé un grand coup avec le transfert d'un gardien de talent 🚀 Qui sera le prochain à surprendre cette saison ?

➡️ https://t.co/WmOqMUkEU7 pic.twitter.com/cktxg5Ij4V — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Steve Mandanda revit la même histoire qu'à l'OM ?

Jorge Sampaoli était l'entraîneur à l'OM qui l'avait rétrogradé au poste de doublure de Pau Lopez. Nommé coach du Stade Rennais lors de la première quinzaine du mois de novembre, le technicien argentin ne compterait toujours pas sur le champion du monde de 39 ans. D'ailleurs, L'Equipe dévoile dans ses colonnes du jour qu'Il Fenomeno avait déjà été mis au courant des plans du Stade Rennais cet automne concernant sa succession. Un discours tenu entre dirigeants et son entourage.

Le dossier Samba précipite la fin de carrière de Mandanda ?

Cependant, la surprise totale que fut l'émergence du dossier Brice Samba à Rennes samedi aurait choqué Steve Mandanda ainsi que son cercle le plus proche d'après L'Equipe. De quoi rappeler à Mandanda la fin de son aventure à l'OM en tant que gardien remplaçant. Une tournure des évènements qui pourrait raccourcir ses perspectives d'avenir et au passage précipiter une éventuelle fin de carrière après 20 années de carrière.