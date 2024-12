OM : Surprise, De Zerbi va sauver un joueur sur le mercato ?

Axel Cornic

Ancien de Sassuolo, Roberto De Zerbi pourrait retrouver une vieille connaissance à l’Olympique de Marseille. A quelques jours du début du mercato de janvier, une piste est en effet annoncée du côté du club phocéen avec Giacomo Raspadori, qui ne joue que très peu au Napoli et pourrait donc retrouver son ancien entraineur pour se relancer.

L’été agité côté marseillais ne semble pas avoir rassasié Roberto De Zerbi, qui aurait quelques idées pour encore renforcer son équipe. Et les recherches auraient emmené l’OM en Serie A, avec une piste qui pourrait bien prendre de l’ampleur au cours des prochaines semaines.

Retrouvailles à l’OM ?

Il s’agit de celle menant à Giacomo Raspadori, que De Zerbi connait bien pour l’avoir déjà eu sous ses ordres à Sassuolo. L’international italien ne joue que très peu au Napoli depuis le début de la saison et il pourrait donc se relancer à l’OM lors de la deuxième partie de saison, apportant une véritable alternative en attaque.

« C'est un joueur que j'aime beaucoup »

Lors d’un entretien accordé à Tuttosport, Fabio Capello a assuré que n’importe quel club devrait foncer sur Raspadori. « C'est un joueur que j'aime beaucoup. Un gars sérieux et bon qui travaille toujours dur » a confié l’ancien de l’AC Milan et du Real Madrid. « Il accepte le banc sans faire de crises de colère, comme nous l'avons vu récemment lors du remplacement de quelqu'un. Il fait partie de l'équipe nationale et mérite aussi de jouer ».