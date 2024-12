Mercato - OM : Transfert imminent ?

Axel Cornic

Avec le mercato hivernal qui approche à grands pas, d’innombrables pistes sont évoquées du côté de l’Olympique de Marseille, où Roberto De Zerbi aimerait voir de nouveaux renforts débarquer. En Italie, on parle notamment d’un intérêt prononcé pour Arthur, milieu brésilien de la Juventus qui ne joue pas du tout depuis le début de la saison.

Décidément, la Serie A est le terrain de chasse préféré de l’OM. Après s’être souvent tourné vers le championnat italien ces dernières années, Pablo Longoria aurait trouvé une nouvelle occasion intéressante du côté de la Juventus, club où il garde un excellent réseau.

Arthur annoncé à l’OM

Voilà plusieurs mois déjà qu’un nom est lié à l’OM, celui d’Arthur Melo. L’ancien du FC Barcelone enchaine les prêts depuis quelques saisons, sans jamais convaincre la Juventus de lui offrir une chance. Et ça n’a pas changé avec le départ de Massimiliano Allegri et l’arrivée de Thiago Motta, puisqu’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le début de la saison.

Direction Séville ?

Un départ au mois de janvier semble être devenu inévitable pour le Brésilien, mais son avenir ne devrait vraisemblablement pas s’écrire à l’OM. D’après les informations de Tuttosport, Arthur devrait ben quitter la Juventus, mais plutôt pour rejoindre l’Espagne et le Bétis Séville. Les négociations seraient plus qu’avancées entre les deux clubs et un accord pourrait être rapidement trouvé.