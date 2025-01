Le PSG vendu ? Le Qatar lâche sa réponse

Jean de Teyssière

Le PSG est-il à vendre ? Ces dernières semaines une rumeur a pris de l’épaisseur depuis que le journal L’Equipe a révélé que les propriétaires qataris pourrait vendre le club à un bon prix. Une rumeur rapidement éteinte par le porte-parole de QSI, qui n’a pas convaincu Daniel Riolo.

En décembre dernier, le journal L'Equipe évoquait une potentielle vente du PSG par QSI, propriétaire depuis 2011. Une information qui a fait beaucoup de bruit mais qui a été rapidement démentie par des proches des dirigeants qataris.

«C’est complètement faux»

Récemment, un porte-parole de QSI a tenu à démentir catégoriquement les rumeurs de vente du PSG : « C’est complètement faux. Le même journal écrit semaine après semaine les mêmes conneries. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, avec d'autres extensions majeures du Campus qui viennent d'être annoncées. Ils envisagent d'investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans les domaines du football, du sport et du divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre. »

«Ce n’est pas une excuse»

Mais cette réponse du Qatar n'a pas convaincu Daniel Riolo, comme il l'a évoqué en décembre dernier dans l'émission l'After Foot : « Dans ce qui est dit pour dégonfler ce qui n'est pas une info, qui est une rumeur sortie depuis Doha, le fait qu'ils aient dépensé 350M€ pour le Campus, ce n'est absolument pas une excuse ou une justification pour dire non. C'est de l'actif, c'est valorisé, donc au contraire, tu valorises le club et si tu le vends, tu le vends plus cher avec une académie qui est déjà prête à être utilisée. Autre argument qui pourrait aller dans ce sens, la masse salariale qui a été quasiment divisée par deux cette année. Le club a été remis dans les clous par rapport au fair-play financier. Toutes les dépenses sont revues à la baisse. Donc, je ne dis pas du tout que ça va se faire, c'est invérifiable et c'est quelque chose que tous les journalistes ont reçu. Et on a tous été un peu surpris. »