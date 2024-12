Mercato : Le PSG va recruter un joueur «extraordinaire» ?

Jean de Teyssière

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah ne sait toujours pas dans quel club il jouera la saison prochaine. Sa prolongation avec Liverpool est encore loin d’être officielle et le PSG semble en bonne posture pour le recruter gratuitement l’été prochain. Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool évoque le niveau de feu de son attaquant, parlant d’un joueur extraordinaire.

La situation de Mohamed Salah avec Liverpool pourrait rapidement devenir tendue. Après avoir à plusieurs reprises avoué qu’aucune discussion n’avait eu lieu pour une prolongation de contrat, le Pharaon en a remis une couche dimanche soir après la victoire face à West Ham (5-0) : « Non, nous en sommes loin. Je ne veux pas mettre quelque chose dans les médias et que les gens commencent à dire des choses, mais rien n'a vraiment bougé. »

«Je n’ai aucun contrôle»

Après la rencontre à West Ham, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot a évoqué les situations contractuelles de trois de ses stars : « Je pense que j'ai beaucoup de contrôle sur ce qu'ils font lorsqu'ils sont sur le terrain d'entraînement ou lors d'une réunion avec moi. Mais si vous parlez de leur vie privée, je n'ai aucun contrôle. J'ai le contrôle sur ce que j'attends d'eux sur le terrain et je suis vraiment heureux de voir ce que Trent, Mo [Salah] et Virgil [van Dijk] apportent sur le terrain. »

«Il est extraordinaire»

En tout cas, la star égyptienne n'en finie plus d'impression en Premier League. Ses récentes prestations sont époustouflantes, ce qui fait dire à Arne Slot que : « Mo et le mot extraordinaire sont des choses que j'ai beaucoup entendues ces six derniers mois. Il le mérite vraiment. Il ne nous surprend pas. Nous savons quel joueur il est et ce qu'il est capable de faire. Il travaille vraiment dur, à part quand l'équipe adverse a le ballon. J'ajouterais aussi que quand il marque, les occasions sont créées par d'autres joueurs sur le terrain. Mais quand vous le mettez dans ces positions, il est extraordinaire. » Le PSG se frotte les mains.