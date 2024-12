Mercato : Salah au PSG ? Il balance cash

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lié au PSG au cours des derniers mois, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool. Si le club parisien a rapidement nié un lien avec la star égyptienne, l’ailier droit de 32 ans continue d’impressionner en Angleterre. De nouveau décisif ce dimanche, le « Pharaon » en a dit plus sur son avenir incertain chez les Reds.

Tout part d’une déclaration après la victoire de Liverpool face à Manchester City (2-0) le 1er décembre dernier. « C’était dans ma tête, que, jusqu’à présent, c’était peut-être le dernier match face à Manchester City que je jouais pour Liverpool, donc je vais en profiter. L’ambiance était incroyable, donc je vais profiter de chaque seconde ici et si nous gagnons simplement le championnat, nous verrons ce qui se passera ». En fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison, Mohamed Salah n’excluait clairement pas un départ libre en juin prochain. Dès lors, l’Égyptien a été lié au PSG.

Mohamed Salah au PSG en juin prochain ?

Le journal l’Equipe notamment évoquait la possibilité pour le club parisien de signer la star de 32 ans à l’issue de la saison, Mohamed Salah étant notamment bien connu du président Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, auprès du quotidien sportif, le PSG niait tout contact avec le numéro 11 des Reds, dont l’avenir reste toujours très incertain. Car si certains médias évoquaient le fait que le clan de Salah utilisait la rumeur PSG afin de signer un plus beau contrat à Liverpool, rien n’est acté pour ce dernier.

L’Égyptien n’est pas proche d’une prolongation à Liverpool

Ce dimanche après-midi, alors que la formation d’Arne Slot a étrillé West Ham (0-5) et que Mohamed Salah a inscrit un but et délivré deux passes décisives, ce dernier a de nouveau été interrogé sur sa situation contractuelle. « Nous en sommes loin (d’une prolongation, ndlr). Je ne veux pas mettre des choses dans les médias et que les gens en parlent », a ainsi lâché le Pharaon. A suivre...