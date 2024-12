Mercato : Une terrible vengeance se prépare contre le Real Madrid

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses semaines, le PSG fait la cour à Trent Alexander-Arnold pour essayer de l’attirer librement l’été prochain. Liverpool se rend compte qu’il n’a que peu de chance de lutter contre le géant espagnol, alors il a décidé de préparer une vengeance. En effet, les Reds voudraient à tout prix recruter Alphonso Davies et Jeremie Frimpong lors du prochain mercato estival, deux joueurs également pistés par les dirigeants madrilènes.

En ce moment, le Real Madrid est privé de nombreux joueurs défensifs. Le club espagnol doit faire sans David Alaba, Éder Militão et Dani Carvajal, tous blessés depuis plus ou moins longtemps. Les dirigeants madrilènes estiment donc qu’à l’avenir, il sera nécessaire de renforcer ce secteur et ils ont déjà quelques idées.

Le Real Madrid veut absolument Trent Alexander-Arnold

Par le passé, le Real Madrid est souvent allé piocher à Liverpool, avec les transferts de Xabi Alonso ou bien de Michael Owen, par exemple. Visiblement, les dirigeants madrilènes voudraient une nouvelle fois se servir chez le club anglais, car Trent Alexander-Arnold intéresse beaucoup Carlo Ancelotti. La Casa Blanca verrait dans le latéral sa prochaine star et surtout une occasion en or. En effet, le joueur de 26 ans n’a toujours pas prolongé son contrat et il sera libre à l’été 2025 si cela ne change pas.

Liverpool piste Davies et Frimpong

Le Real Madrid sait souvent se montrer persuasif et Liverpool a donc de très grandes chances de perdre Trent Alexander-Arnold. Toutefois, le club anglais aurait déjà préparé une sorte de vengeance. En effet, selon les informations de TEAMTALK, pour embêter la Casa Blanca, les dirigeants des Reds auraient décidé de foncer sur deux cibles madrilènes. L’actuel leader de Premier League aimerait dans ce sens s’offrir Alphonso Davies et également Jeremie Frimpong. Cela permettrait donc à Liverpool de trouver un remplaçant à TAA et de préparer la succession d’Andy Robertson sur le côté gauche de la défense. Le Real Madrid est donc prévenu.