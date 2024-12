Transferts : Coup dur à 40M€ pour le PSG

Alexis Brunet

Lors du mercato estival 2023, le PSG avait décidé de frapper fort en attaque. Le club de la capitale avait mis la main sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour respectivement 95M€ et 65M€. Mais plus d’un an après, seul le Portugais semble s’être vraiment imposé à Paris. Le Français est lui sur le départ et les dirigeants parisiens ne demanderaient que 55M€ pour le laisser partir.

Dernièrement, le PSG a enregistré le grand retour de Gonçalo Ramos. Le Portugais était blessé depuis le début du championnat et la rencontre face au Havre. Le buteur a rapidement retrouvé son efficacité et il a terminé l’année en beauté avec quatre buts et une passe décisive. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne semble donc avoir trouvé sa place à Paris, contrairement à son compère Randal Kolo Muani.

Kolo Muani est en perdition au PSG

Randal Kolo Muani n’a pas du tout profité de l’absence de Gonçalo Ramos. En effet, Luis Enrique n’a pas beaucoup fait confiance au Français pour remplacer le Portugais, alors que les deux hommes sont en concurrence normalement. Le technicien du PSG a préféré miser sur des faux numéros neuf, comme Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Désiré Doué ou bien Kang-in Lee. Au total, l’ancien Nantais n’a disputé que 453 minutes cette saison, ce qui n’est pas assez pour un joueur acheté 95M€ il y a un peu plus d’un an.

Le PSG demanderait 55M€ pour Kolo Muani

Vu sa situation actuelle, Randal Kolo Muani penserait fortement à quitter le PSG cet hiver. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Français intéresse notamment Manchester United, mais également l’AS Monaco en Ligue 1. D’après les informations de Caught Offside, le club de la capitale aurait d’ailleurs fixé le prix de son attaquant. Les dirigeants parisiens demanderaient seulement 55M€ pour laisser filer complètement RKM. Reste à voir si une équipe sera toutefois d’accord de mettre une telle somme sur un joueur qui semble en manque cruel de confiance.