Mercato : Un joueur signe au FC Nantes avec un grand renfort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Englué en bas de tableau de Ligue 1, le FC Nantes compte bien profiter du mercato d'hiver pour renforcer son effectif et assurer son maintien le plus rapidement possible. Dans cette optique, un premier joueur devrait prochainement s'engager à savoir Anthony Lopes qui va être libéré de ses six derniers mois de contrat à l'OL. D'ailleurs, le portier portugais pourrait même débarquer Olivier Blondel, l'actuel entraîneur des gardiens lyonnais.

Ces dernières semaines ont été très agitées du côté du FC Nantes. Et pour cause, les Canaris sont englués dans une spirale négative qui pourrait les entraîner vers la Ligue 2. 14e de Ligue 1 avec seulement deux points d'avance sur Le Havre, premier relégable, le club présidé par Waldemar Kita est en grand danger, au point d'avoir étudié la possibilité de changer d'entraîneur. Ainsi, Habib Beye et Sergio Conceiçao ont été sondés pour remplacer Antoine Kombouaré qui a finalement été conforté dans ses fonctions. En revanche, le mercato d'hiver devrait être animé.

Kombouaré respire ! Le FC Nantes pourrait bientôt accueillir un atout majeur pour son maintien en Ligue 1. 🟡

➡️ https://t.co/WFXKntk46w pic.twitter.com/ULJob7CyeW — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 29, 2024

Lopes vers le FC Nantes ?

Dans cette optique, un premier renfort pourrait être annoncé très rapidement. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Anthony Lopes va prochainement s'engager avec le FC Nantes. Ecarté du groupe à l'OL, le portier portugais devrait être libéré de ses six derniers mois de contrat afin de signer libre avec les Canaris. Une arrivée qui aura pour première conséquence de pousser au départ Alban Lafont, qui avait même été relégué sur le banc au profit de Patrik Carlgren. Mais ce dernier va donc retrouver son rôle de numéro 2.

Il ne va pas débarquer seul !

L'EQUIPE précise également qu'Anthony Lopes ne devrait pas débarquer seul en provenance de l'OL. En effet, le média ajoute qu'Olivier Blondel va également rejoindre le FC Nantes afin d'occuper le poste d'entraîneur des gardiens. Willy Grondin, présent au club depuis la saison 2012-2013, va quitter les Canaris et faire le frais du remaniement du staff décidé entre Antoine Kombouaré et la famille Kita.