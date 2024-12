«P*tain, ils ne m'appellent pas !», l'OM l'a fait craquer pour son transfert !

Thomas Bourseau

L'OM a recruté Neal Maupay dans la dernière ligne droite du mercato, à savoir le jour de la deadline fixée par les grands championnats européens. Une journée pleine de tensions et d'impatience pour l'attaquant français qui perdait son calme dans l'attente de la validation de l'Olympique de Marseille comme l'a raconté son ancien coéquipier à Everton Abdoulaye Doucouré.

Neal Maupay (28 ans) n'avait plus connu le football français depuis son départ en Angleterre en 2017. L'ex-joueur de l'OGC Nice, de l'ASSE et du Stade Brestois notamment a quitté Everton sous la forme d'un prêt au cours des toutes dernières heures du mercato estival. Ce qui lui a permis de signer à l'OM, mais le processus de l'opération a traîné. De quoi faire perdre patience au nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille.

Faty révèle les coulisses de l’OM : des défis inattendus qu'il a découverts en chemin. 🔍 https://t.co/MYgyJQo1w5 — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

«Qu'est-ce qu'ils font ? Je lui répondais : Calme-toi, ça va se faire»

Pour L'Equipe, Abdoulaye Doucouré s'est confié sur le deadline day du mercato d'été. Un moment difficile à vivre pour Neal Maupay. « On a passé la dernière journée du mercato ensemble. On était au restaurant à Manchester et il était en permanence sur son téléphone. Il attendait la validation de Marseille. Toutes les cinq minutes, il disait : "P*tain, ils ne m'appellent pas ! Qu'est-ce qu'ils font ?" Je lui répondais: "Calme-toi, calme-toi, ça va se faire." ».

«Je savais qu'il allait partir»

Milieu de terrain d'Everton et ex-coéquipier de Neal Maupay, Abdoulaye Doucouré avait vu juste puisque l'OM a bouclé son prêt avec une obligation d'achat de 4M€. Un départ que Doucouré a eu du mal à accepter, mais qui devenait indispensable pour les parties concernées.

« Je m'entends super bien avec Neal Maupay. Je savais qu'il allait partir. Il faisait partie des joueurs attaqués par les supporters. Après, Neal joue un peu avec les réseaux sociaux aussi et les fans ne sont pas trop friands de ça. Mais moi, j'étais très proche de lui et ça m'a fait un pincement au cœur de le voir partir ».