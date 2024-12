Mercato : Coup de théâtre à 120M€ au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid et plusieurs autres grands clubs européens sont attentifs à la situation de la pépite du football allemand : Florian Wirtz. Chef d’orchestre du Bayer Leverkusen lors de leur saison historique l’année dernière, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2027. Mais des discussions ont récemment eu lieu pour une prolongation d’un an, qui pourrait être acceptée. Et avoir des conséquences sur son prix.

L’année dernière, le Bayer Leverkusen réalisait une saison historique en remportant le championnat d’Allemagne pour la première fois de son histoire, le tout en restant invaincu. Et même sur la scène européenne, la seule et unique défaite de la saison du club entraîné par Xabi Alonso a eu lieu en finale de la Ligue Europa, face à l’Atalanta (0-3). Lors de cette saison, Florian Wirtz a véritablement éclos aux yeux de l’Europe.

Wirtz, une prolongation jusqu’en 2028?

Récemment, le directeur général de Leverkusen, Fernando Carro, évoquait l’avenir de Florian Wirtz au sein du club allemand : « Une prolongation déjà actée ? J'aurais été ravi si cela avait été vrai. La situation actuelle est que Florian a un contrat avec nous jusqu'en 2027. Nous voulons qu'il reste à Leverkusen au moins jusqu'à la Coupe du monde 2026. Nous discutons avec lui et sa famille de manière très confidentielle. S'il peut rester sans prolonger ? Ce serait difficile, il faut être honnête. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas ce que nous voulons. » D’après le média AS, un accord aurait été trouvé et une prolongation jusqu’en 2028 pourrait bientôt être officialisée.

Une clause à 120M€ ?

Cette prolongation aura évidemment des conséquences pour les clubs européens intéressés par la venue de Wirtz. D’après AS, le montant de sa clause libératoire pourrait osciller entre 100 et 120M€. Mais cette prolongation pourrait également cacher une clause de résiliation, demandée par Wirtz. Son avenir proche s’inscrit à Leverkusen, où son salaire dépassera les 10M€ par an, mais le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich restent à l’affût.