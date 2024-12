Mercato : Le Real Madrid a déjà choisi son prochain crack

Alexis Brunet

Le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures dernièrement. Le club de la capitale a récemment perdu Dani Carvajal et Éder Militão pour de longs mois, alors que David Alaba est lui aussi à l’infirmerie depuis longtemps. Le club espagnol sait qu’il doit donc se renforcer dans ce secteur et il aurait d’ailleurs coché le nom de Dean Huijsen pour l’été prochain.

Si Carlo Ancelotti a l’embarras du choix en attaque avec notamment Vinicius ou bien Kylian Mbappé, ce n’est pas du tout pareil en défense. En effet, le coach du Real Madrid doit faire sans David Alaba, Éder Militão et Dani Carvajal. Le premier est sur le chemin du retour, mais il est blessé depuis un an, et les deux autres se sont blessés dernièrement et seront forfaits jusqu’à la fin de la saison normalement.

Le Real Madrid vise deux stars pour renforcer son effectif après l'arrivée de Mbappé. Qui seront les prochaines recrues ? 🔍

➡️ https://t.co/gux0dTBMVs pic.twitter.com/gOww9BUjD2 — le10sport (@le10sport) December 28, 2024

Le Real Madrid pense à Huijsen pour l’été prochain

Le Real Madrid sait donc qu’il a besoin de se renforcer en défense et il aurait déjà pensé à un nom. D’après les informations de Sport, le club espagnol serait très intéressé par Dean Huijsen, mais pour l’été prochain. L’international espoirs espagnol n’a que 19 ans, mais il possède déjà une belle carrière. Il a été formé à la Juventus de Turin, puis il a évolué à l’AS Rome et il a rejoint Bournemouth l’été dernier, avec qui il a signé un contrat jusqu’en 2030.

Le PSG a pensé à Dean Huijsen l’été dernier

Dean Huijsen a donc rejoint Bournemouth lors du dernier mercato estival, mais il aurait également pu débarquer au PSG. En effet, le club de la capitale l’avait dans son viseur et le joueur de 19 ans plaisait beaucoup à Luis Enrique. Finalement, les dirigeants parisiens ont préféré miser sur Willian Pacho, qui est arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque de 40M€. Mais rien ne dit que le champion de France ne repassera pas à l’attaque l’été prochain, d’autant plus que Luis Enrique cherche en priorité un défenseur central droitier. Affaire à suivre…