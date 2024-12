Mercato : Attendu au Real Madrid, il s'affiche en boîte de nuit avec Bellingham !

Jean de Teyssière

L’été prochain, le Real Madrid risque d’être actif sur le mercato. L’arrivée de Trent Alexander-Arnold ne fait déjà plus beaucoup de doutes et il reste désormais à savoir ce qu’il adviendra d’Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern Munich est également en fin de contrat en juin prochain et a récemment été aperçu avec Jude Bellingham en boîte de nuit à Dubaï.

2025 risque d’être une année particulièrement animée sur le mercato. De nombreux joueurs seront en fin de contrat dans leur club et n’ont toujours pas prolongé. C’est notamment le cas de deux joueurs pistés par le Real Madrid : Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. Si pour l’un, son arrivée est quasiment déjà finalisée, l’autre a été aperçu en train de passer du bon temps avec une star du Real Madrid.

Jude Bellingham attire Alexander-Arnold…

En fin de contrat en juin prochain avec son club formateur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold devrait signer pour le Real Madrid la saison prochaine. Les deux parties pourront discuter librement à compter du 1er janvier 2025 et celui qui est considéré comme le meilleur ami de Jude Bellingham devrait porter la tunique madrilène assez rapidement.

…et Davies ?

Jude Bellingham sera-t-il l’homme qui aura réussi à ramener deux joueurs au Real Madrid ? Sa bonne entente avec le latéral droit de Liverpool a facilité son arrivée. Et ce week-end, le milieu de terrain du Real Madrid a été aperçu en boîte de nuit à Dubaï avec un certain… Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern Munich, également en fin de contrat avec son club allemand est lié au Real Madrid. Sur X, certains n’ont même pas hésité à qualifier le numéro 5 madrilène d’agent de joueur. Reste à savoir si sa bonne entente avec Alphonso Davies conduira au recrutement du latéral droit international canadien l’été prochain.