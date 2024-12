Mercato : Le Real Madrid s’est totalement raté !

Jean de Teyssière

Cet été, le Real Madrid a perdu de nombreux joueurs qui faisaient partie de la colonne vertébrale du club. Toni Kroos a pris sa retraite tandis que Joselu et Nacho sont partis vers le Moyen-Orient. D’après Manolo Romero, qui a travaillé 20 ans au Real Madrid en tant que recruteur, le Real Madrid s’est totalement manqué en ne recrutant pas à ces postes.

Après un début de saison compliqué, le Real Madrid a bien redressé la barre. Avec un match en retard, le club peut récupérer sa place de leader aux dépens de l’Atlético de Madrid. Mais le club espagnol s’est compliqué la tâche en ne parvenant pas à remplacer le profil créatif de Toni Kroos.

«Le mercato? Il a été très mauvais»

Manolo Romero, ancien recruteur du Real Madrid pendant 20 ans fait le bilan du recrutement du club madrilène dans une interview accordée à SPORT : « Le mercato ? Il a été très mauvais. C'est la principale erreur de Madrid, ils ne se sont pas renforcés là où ils devaient le faire. Il y a beaucoup de lacunes. Je pense que tout est conditionné par l'énorme coût de la construction du stade Bernabéu, car sinon il est difficile d'expliquer que Madrid ait un défenseur central de moins que l'année dernière. L'année dernière, tout s'est bien passé, mais bien sûr, il y avait Toni Kroos, qui savait le mieux jouer, et Modric avait un an de moins. Aujourd'hui, il a une année de plus. C'est là que les problèmes de Madrid commencent. »

«Valverde est un joueur complètement différent de Kroos»

« Valverde, c'est un joueur complètement différent de Kroos. A Madrid, c'est bien d'avoir des joueurs comme Tchouameni, Valverde ou Camavinga. Mais il y a un manque de travailleurs et un manque d’architectes, estime Romero. Quand on voit la deuxième mi-temps de Kroos en finale contre Dortmund ou la passe qu'il a faite à Vinicius à Munich, on se demande quel joueur madrilène est capable de faire ça aujourd’hui. »