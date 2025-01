Cristiano Ronaldo : Le PSG a tranché et prépare deux transferts !

Alexis Brunet

Jeudi, une rumeur a secoué la Ligue 1 et plus précisément le PSG. Certaines sources affirmaient que le club de la capitale était en train de négocier avec Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement en Arabie saoudite à Al-Nassr. Finalement, il n’en serait rien, car le champion de France ne serait pas intéressé par le Portugais et préparerait plutôt deux transferts.

La fin d’une ère approche. À respectivement 37 et 39 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont bien évidemment plus proches de la fin que du début de leur carrière. Il ne reste plus que quelques saisons aux deux attaquants et on ne pourra bientôt plus profiter de leur talent. Toutefois, il est possible que les suiveurs du championnat de France puissent admirer directement le Portugais avant qu’il tire sa révérence.

La folle rumeur Cristiano Ronaldo au PSG

Après Lionel Messi, le PSG pourrait faire venir une autre légende du football. En effet, d’après le journaliste Pedro Almeida, le club de la capitale serait actuellement en discussion avec Cristiano Ronaldo pour un possible transfert. Si cela se confirme, le champion de France pourrait être la seule équipe au monde à avoir compté dans ses rangs l’Argentin et le Portugais à tour de rôle.

Le PSG ne veut pas de Ronaldo et prépare deux transferts

Toutefois, il se pourrait que cette rumeur Cristiano Ronaldo ne reste qu’une rumeur. En effet, selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale ne serait pas du tout intéressé par le Portugais, car il aurait d’autres dossiers à régler. Les dirigeants parisiens sont plutôt focalisés sur les départs actuellement. Deux joueurs sont favoris pour quitter Paris dans les prochaines semaines, il s’agit de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani. En plus de ces possibles départs, le PSG chercherait aussi à se renforcer. Luis Campos cherche un attaquant à offrir à Luis Enrique, mais qui ne devrait donc pas être Cristiano Ronaldo, car cela ne colle pas avec le nouveau projet du club de la capitale.