PSG : Un mensonge révélé à propos de son transfert

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons, le PSG est très attentif à la situation de Marcus Rashford. Le club de la capitale a déjà tenté de recruter l’Anglais il y a quelques années, mais il pourrait enfin lui mettre la main dessus cet hiver. En effet, l’attaquant a affirmé qu’il y avait une possibilité pour qu’il quitte Manchester United dans les prochaines semaines, mais il aurait également menti au sujet d’une rumeur sur son avenir dernièrement. Explications.

Très prochainement, le PSG pourrait perdre Randal Kolo Muani. Alors que le Français était arrivé pour 90M€ à l’été 2023, il n’a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui et il squatte désormais le banc de touche depuis le début de la saison. L’ancien joueur de Francfort ne manque toutefois pas de prétendants, que cela soit en Ligue 1 ou bien dans d’autres championnats. Si en France c’est l’AS Monaco qui lui fait les yeux doux, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, en Angleterre Manchester United se montre intéressé.

Le PSG pense à Rashford pour remplacer Kolo Muani

En cas de départ de Randal Kolo Muani, le PSG pourrait recruter un attaquant supplémentaire pour terminer la saison. Le club de la capitale a déjà des pistes et pense notamment à Marcus Rashford qui est dans une impasse à Manchester United. L’Anglais ne semble pas tellement faire partie du nouveau projet porté par Ruben Amorim et il a d’ailleurs affirmé dans une interview dernièrement qu’il était tout à fait possible pour lui de quitter Manchester cet hiver.

Rashford aurait menti

Il y a quelques jours, The Sun avait d’ailleurs déclaré que Marcus Rashford s’était rapproché d’une agence de management pour favoriser son départ de Manchester United. Le joueur avait pris la parole sur son compte Instagram et il avait démenti cette rumeur. Mais pour le journaliste de talkSPORT Alex Crook, le Mancunien aurait tout simplement menti. « Je pense qu'il a pris contact avec plusieurs agences, dont Stellar, pour négocier un départ. Il a été représenté par son frère, Dwaine Maynard, et je pense que s'il y a un transfert, qui que ce soit qui fasse l'affaire, Maynard voudra certainement en faire partie. Stellar est l'une des plus grandes agences du pays. Si Rashford lui-même n'a pas parlé à Stellar, je sais de source sûre que des personnes agissant en son nom ont eu ces conversations. » Le PSG aurait donc de bonnes raisons de croire à un transfert de Rashford.