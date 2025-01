Après Cristiano Ronaldo, il annonce un nouveau transfert au PSG

Alexis Brunet

Jeudi, une bombe a été lâchée sur les réseaux sociaux. Le journaliste Pedro Almeida a annoncé que le PSG était en négociations avec Cristiano Ronaldo pour un possible retour en Europe. Mais le journaliste portugais ne s’est pas arrêté là et il a par la suite dévoilé une nouvelle information sur le club de la capitale qui serait tout proche de boucler le départ d’un de ses indésirables.

Le PSG a plusieurs objectifs pour le mercato hivernal. En priorité, le club de la capitale cherche à dégraisser. La mission de Luis Campos est de trouver un nouveau point de chute pour Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, qui ne jouent presque pas à Paris. Par la suite, le conseiller football parisien devra également offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique et possiblement un défenseur central, en cas de départ du Slovaque.

Un nouvel attaquant débarque au PSG ! 🔥 Randal Kolo Muani est sur le départ, place à un renfort de taille pour l’hiver !

Le PSG serait en discussion avec Cristiano Ronaldo

Le PSG a donc besoin d’un attaquant et une superstar pourrait débarquer à Paris. En effet, jeudi soir, le journaliste Pedro Almeida a annoncé sur X que le club de la capitale était en négociation avec Cristiano Ronaldo pour un éventuel retour en Europe. Par la suite, certaines sources ont réfuté cette information, comme RMC Sport par exemple.

Le PSG serait tout proche de se débarrasser de Skriniar

Mais Pedro Almeida ne s’est pas arrêté en si bon chemin sur le PSG. En plus de l’information Cristiano Ronaldo, le journaliste a également dévoilé que le club de la capitale serait tout proche de boucler le départ de Milan Skriniar. Les dirigeants parisiens et le Slovaque se seraient mis d’accord avec Galatasaray pour un prêt de six mois. Il n’est toutefois pas précisé si l’opération contiendrait une option d’achat ou non. Si l’ancien joueur de l’Inter Milan venait à quitter Paris, le champion de France devrait alors avancer sur le recrutement d’un nouveau défenseur axial droit, car Marquinhos deviendrait le seul véritable spécialiste du poste.