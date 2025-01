L’OM vend déjà la mèche pour le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi n'a pas échappé aux questions sur le mercato. Et l'entraîneur de l'OM a d'ailleurs confirmé qu'en coulisses, il travaillait bien pour améliorer l'effectif avec Medhi Benatia et Pablo Longoria. En revanche, la porte est fermée pour Valentin Rongier, convoité par Jorge Sampaoli à Rennes.

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, et en Ligue 1, ça commence déjà à bouger. Et c'est évidemment loin d'être terminé. En effet, l'OM pourrait notamment se montrer actif dans les prochaines semaines. Le club phocéen cherchera évidemment à dégraisser avec plusieurs joueurs qui seront inviter à partir, à l'image de Chancel Mbemba voire Lilian Brassier. Mais les Marseillais profiteront également des opportunités de marché comme l'a confirmé Roberto De Zerbi lors de son passage en conférence de presse en marge du match contre Le Havre dimanche.

«Pablo Longoria est très attentif»

« On est des professionnels, on doit se donner à 100% jusqu'au dernier jour. A ce moment-là, on se salue et on change de club. Je suis confortable dans ces moments là. Je les vis avec Benatia et tout le département scouting. Pablo Longoria est très attentif. Le mercato de janvier doit être intelligent, il faut trouver les profils justes, là où on est plus faibles », révèle l'entraîneur de l'OM à l'occasion de son passage devant les médias.

Rongier «est intransférable»

Mais Roberto De Zerbi a également été relancé sur une information largement commentée ces dernières heures, à savoir l'intérêt du Stade Rennais pour Valentin Rongier. Selon RMC Sport, Jorge Sampaoli, qui avait fait de l'ancien Nantais l'un de ses éléments clés à l'OM, souhaiterait le retrouver en Bretagne. Mais Roberto De Zerbi est catégorique : « Il est intransférable, il va falloir qu'ils cherchent un autre joueur ». Le message est passé.