Mercato - PSG : Cet attaquant a tranché pour sa prochaine destination

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt intéressant cet hiver. En quête d’un nouvel attaquant, le club de la capitale garderait un œil sur Marcus Rashford. L’international anglais n’est plus désiré du côté de Manchester United, et aurait quelques options pour son avenir. L’attaquant de 27 ans aurait d’ailleurs tranché pour sa prochaine destination.

Le mercato hivernal vient tout juste d’ouvrir ses portes ! Le PSG aurait prévu d’en profiter pour se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Le club de la capitale ciblerait un nouvel attaquant en vue de la seconde partie de saison. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient relancé le feuilleton Marcus Rashford. Déjà dans le viseur des Parisiens les années passées, l’international anglais intéresserait toujours la formation parisienne.

Le mercato s'ouvre pour le PSG, mais attention aux conditions ! 👀 Quels transferts prévus pour dynamiser l'équipe ?

➡️ https://t.co/7Dwlvy81UB pic.twitter.com/i2Qv1vFM1h — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

Le PSG se tient à l'affût pour Rashford...

La porte serait d’ailleurs plus ouverte qu’avant pour l’attaquant de 27 ans. Manchester United ne compterait plus vraiment sur Marcus Rashford et n’exclurait donc pas l’idée d’un transfert cet hiver. Le PSG devrait ainsi avoir une réelle chance pour la star anglaise. Cette dernière aurait d’ailleurs tranché pour sa prochaine destination.

... qui veut rester en Europe !

Convoité par la MLS et l’Arabie Saoudite, Marcus Rashford n’envisagerait pas un départ dans ces championnats. Comme le rapporte SPORT, le joueur de Manchester United estimerait avoir encore sa place dans l’élite et souhaiterait ainsi rejoindre l’un des grands championnats européens. Le PSG aurait ainsi reçu le feu vert pour le transfert de l’attaquant de 27 ans. À suivre...