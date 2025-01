«C’est costaud» : Il annonce du lourd avec la prochaine signature du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si elle n’est pas encore officialisée, la prolongation d’Achraf Hakimi est déjà actée. Le latéral droit âgé de 26 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2026, va prolonger de trois ans avec le PSG. L’international marocain impressionne Ludovic Giuly, qui le considère comme le « joueur clé », aussi bien pour Paris que pour la Ligue 1.

Même du côté de l’OM, on ne peut être qu’impressionné par le niveau affiché par Achraf Hakimi. Avec 2 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues à son actif, l’international marocain (82 sélections) marche l’eau cette saison et s’impose comme un des principaux leaders du PSG. Pour Geronimo Rulli, il est tout simplement le meilleur joueur du championnat de France sur la première partie de la saison.

Rulli s’incline devant Hakimi

« Pour moi, le joueur qui marque les esprits est à Paris. Il s’appelle Achraf Hakimi. C’est un joueur fondamental pour eux. Un joueur qui apporte en défense et en attaque. J’espère qu’il ratera ses prochains matchs », a confié le gardien de l’OM au micro de Téléfoot. Un avis que partage Ludovic Giuly. Pour l’émission de TF1, l’ancien joueur du PSG s’est lui aussi exprimé sur la première partie de saison réalisée par Achraf Hakimi.

« C’est le joueur clé du PSG et de notre Ligue 1 »

« Il survole un peu le championnat. Sur ce début de saison, ce qui lui produit par rapport au jeu, par rapport aux courses, c’est intense, c’est costaud. Ce qu’il fait depuis le début et l’année dernière, c’est le joueur clé du PSG et de notre Ligue 1 », a assuré Ludovic Giuly. Le PSG devrait pouvoir compter sur Achraf Hakimi pendant encore de nombreuses années. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, la prolongation du latéral droit âgé de 26 ans est d’ores et déjà actée. Actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2026, Achraf Hakimi va prolonger de trois ans, jusqu'en 2029.