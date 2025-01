Mercato : Les cinq transferts que l’OM veut boucler !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Luiz Felipe va arriver libre en provenance d’Al-Ittihad, l’OM va encore être actif lors de cette période de mercato hivernal. En ce sens, un autre défenseur central et un latéral pourraient arriver au cours du mois de janvier. Toutefois, cela est conditionné à des départs et en ce sens, trois joueurs ont un bon de sortie cet hiver.

L’OM tient déjà sa première recrue hivernale. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord a été trouvé pour le transfert de Luiz Felipe (27 ans). L’international italien (1 sélection) va signer un contrat d'un an et demi en provenance d’Al-Ittihad et est attendu ce lundi à Marseille.

Luiz Felipe à l'OM ? Un renfort défensif qui pourrait transformer la saison de De Zerbi dès la semaine prochaine ! 🚀

➡️ https://t.co/jd23Cakns0 pic.twitter.com/dDoDD8jiJn — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

L’OM veut encore deux autres défenseurs

Malgré l’arrivée de Luiz Felipe, l’OM est toujours à la recherche de renfort pour son secteur défensif. D'après les informations du journaliste de TF1 Saber Desfarges, un autre défenseur central pourrait être recruté cet hiver, ainsi qu’un latéral, mais pour cela, il faudra d’abord que le club réussisse à se séparer de certains éléments.

Mbemba, Brassier et Meïté vers la sortie

En ce sens, trois joueurs ont un bon de sortie, à commencer par Chancel Mbemba (30 ans). L’international congolais (85 sélections), dont le contrat prend fin en juin 2025, n’entre plus dans les plans de l’OM et n’a pas joué la moindre minute cette saison. La porte est aussi ouverte pour Lilian Brassier (25 ans), en difficulté depuis son arrivée en provenance de Brest l’été dernier. Enfin, Bamo Meïté (23 ans) est un autre joueur dont l’OM aimerait se séparer.