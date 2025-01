L'OM a bouclé son premier transfert de l'année, c'est une surprise !

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ d'Al Ittihad, Luiz Felipe devrait s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. En effet, le défenseur central italien de 27 ans devrait parapher un bail de 18 mois avec le club présidé par Pablo Longoria ce lundi.

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de douze nouveaux joueurs. Alors que le marché hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'écurie phocéenne aurait déjà bouclé un premier transfert. D'après Fabrizio Romano, l'OM a trouvé un accord avec Luiz Felipe, qui devrait s'envoler vers Marseille ce lundi.

Dans la foulée, RMC Sport a apporté des précisions sur le transfert de Luiz Felipe. En effet, il serait sur le point de parapher un bail de 18 mois avec l'OM. Libre de tout contrat depuis son départ d'Al Ittihad, le défenseur central de 27 ans va arriver gratuitement. D'après les indiscrétions du média français, Luiz Felipe serait bien attendu à Marseille ce lundi.

Dans la foulée, Foot Mercato et L'Equipe ont confirmé la tendance. L'OM aurait bien trouvé un accord avec Luiz Felipe. L'international italien devrait s'engager avec le club phocéen pour une durée d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2026. Pour rappel, Luiz Felipe aurait résilié son contrat avec Al Ittihad à sa demande, et ce, parce qu'il avait été écarté du groupe et n'était plus éligible après une blessure.