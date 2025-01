Mercato - PSG : L’héritier de Mbappé va signer, c’est imminent !

Pierrick Levallet

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale serait notamment intéressé par les services de Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien devrait toutefois prolonger son contrat avec Naples. La signature de la star de 23 ans serait même imminente.

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier. Mais il a également laissé un grand vide au PSG, qui n’a toujours pas été comblé. Le club de la capitale serait toujours à la recherche d’un joueur capable de remplacer la star de 26 ans. Le10Sport.com vous avait d’ailleurs révélé en exclusivité il y a plusieurs mois que les Rouge-et-Bleu ciblaient principalement un nouvel ailier gauche.

Le PSG suit toujours Kvaratskhelia

Et dans cette optique, le PSG garderait toujours un œil sur Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien était déjà ciblé par les champions de France l’été dernier, mais Naples avait finalement refusé de le vendre. Le profil du joueur de 23 ans plairait néanmoins encore aux dirigeants parisiens. Mais Khvicha Kvaratskhelia ne devrait plus tarder à prolonger son contrat à Naples.

Sa prolongation à Naples inévitable ?

« On nous a dit que le renouvellement était une formalité, mais un an et demi plus tard, rien n'est encore arrivé. Heureusement, rien n'est perdu, et rien ne peut l'empêcher de signer aujourd'hui. Ça ne devrait plus tarder » a ainsi révélé le journaliste Tancredi Palmeri pour Sportitalia. Le PSG devrait donc bientôt savoir à quoi s’en tenir pour Khvicha Kvaratskhelia.