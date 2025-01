Mercato : La déclaration qui relance les espoirs du PSG ?

Axel Cornic

Recruté pour plus de 90M€, Randal Kolo Muani est l’un des principaux candidats au départ en ce mercato hivernal, qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier. Selon nos informations l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait notamment rebondir à Manchester United, mais la presse italienne a récemment évoqué l’intérêt de l’AC Milan ainsi que de la Juventus.

Il devrait y avoir quelques départs à Paris cet hiver et Randal Kolo Muani devrait en faire partie. Il ne joue plus au PSG et ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique, qui aurait d’ailleurs réclamé à Luis Campos des nouveaux renforts en attaque. Et l’attaquant français semble avoir la cote à l’étranger...

Quel sera le prochain club de Kolo Muani ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Manchester United a déjà approché le PSG pour solliciter un prêt de Kolo Muani. Mais d’autres pistes ont également été évoquées et notamment en Italie, où Thiago Motta cherche une doublure de Dusan Vlahovic à la Juventus. Les Bianconeri semblent toutefois avoir quelque peu lâché du lest, avec Josua Zirkzee qui serait pour le moment l’objectif prioritaire.

« Nous n'avons jamais parlé avec Manchester United »

La dernière sortie de Cristiano Giuntoli devrait toutefois relancer les espoirs du côté du PSG ! « Est-ce qu’il y a une ouverture pour Zirzkee ? Nous n'avons jamais parlé avec Manchester United » a expliqué le directeur sportif de la Juventus, au micro de Mediaset. « En ce moment, ils ont d’autres situations à résoudre, je ne sais pas ce qui peut arriver. Nous serons attentifs, mais il n'y a encore rien ».