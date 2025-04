Greenwood : L’OM annonce deux problèmes !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la veille d'un duel ô combien important face à l'AS Monaco, Roberto De Zerbi a évoqué en conférence de presse le cas d'Amine Harit, absent des terrains depuis des mois. L'international marocain a du mal à revenir malgré son retour à l'entraînement mais la perspective de le retrouver oblige l'entraîneur italien à réfléchir à d'autres plans pour la construction de son effectif.

Touché au mollet, Amine Harit a vu sa blessure s'aggraver et il n'a pas encore pu rejouer en compétition. L'OM espère pouvoir le retrouver assez vite mais il faudra réussir à trouver sa place car même en cas de retour, Roberto De Zerbi devra faire des modifications pour permettre à son équipe de bien s'exprimer sur le terrain.

Harit sur le retour ?

Début mars, Amine Harit était déjà attendu mais il s'est blessé à l'entraînement. Le joueur de 27 ans devra se montrer patient mais son début de saison plutôt convaincant pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu. « J'ai parlé avec Harit cette semaine. Il est absent depuis le match aller en octobre contre Paris. Il peut être important » assure Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Harit bloqué par un problème

Milieu offensif, Amine Harit devra tout de même montrer certaines garanties pour espérer faire son retour dans les plans de Roberto De Zerbi puisque la place est prise. « Il se sent assez bien, mais il y a Rabiot et Greenwood. Alors mettre Greenwood plus à droite, il y a deux problèmes. Il doit défendre avec force et en plus ça l'éloigne de l'axe » révèle l'Italien.