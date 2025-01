Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le transfert d'un crack !

Alexis Brunet

Cet hiver, surtout en cas de départ de Milan Skriniar, le PSG cherche à mettre la main sur un défenseur central droitier. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1, car il s’intéresse à Abdukodir Khusanov, le joueur du RC Lens. Ce dernier pourrait d’ailleurs être disponible contre un chèque de 20M€ alors qu’on parlait initialement plutôt de 30M€.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG pourrait bien en être l’un des acteurs principaux en Ligue 1. Le club de la capitale a deux besoins en priorité, le recrutement d’un défenseur central droitier et celui d’un attaquant. Cela sera encore plus nécessaire en cas de départ de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, qui veulent quitter Paris.

Le PSG pense à Abdukodir Khusanov

Pour le poste de défenseur central droit, le PSG aurait une piste qui mènerait directement en Ligue 1. Le club de la capitale s’intéresserait au profil d’Abdukodir Khusanov, qui montre de belles choses avec le RC Lens. L’Ouzbek de 20 ans pourrait quitter les Sang et or contre un chèque de 30M€.

Khusanov finalement disponible pour 20M€ ?

Une somme qui serait dans les cordes du PSG, mais le club de la capitale pourrait toutefois obtenir un petit rabais. En effet, d’après les informations de Caught Offside, le RC Lens pourrait finalement lâcher son crack contre un chèque compris entre 15 et 20M€. Les dirigeants lensois réaliseraient tout de même une très bonne affaire, car ils avaient déboursé seulement 100 000 euros il y a un an et demi pour le faire venir dans le nord de la France.