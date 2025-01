Mercato : Le PSG a menti, une opération rêvée se prépare

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est annoncé sur la piste de Mohamed Salah. Les rumeurs ne vont pas cesser maintenant que l’attaquant de 32 ans a affirmé qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison. En privé, le champion de France maintient le fait qu’il ne s’intéresse pas à l’Égyptien, mais cela serait faux, qui plus est quand la possibilité de l’attirer gratuitement se présente.

Cet hiver, le PSG est à la recherche d’un nouvel attaquant. Cela est même une priorité pour le club de la capitale qui ne peut pas tout le temps compter sur Bradley Barcola, qui est en méforme depuis plusieurs semaines. Mais au-delà de l’hiver, le club de la capitale pense aussi au prochain mercato estival. L’ambition des dirigeants parisiens sera alors sûrement de mettre la main sur une star offensive, afin d’enfin oublier Kylian Mbappé.

Salah a annoncé son départ de Liverpool

Il est encore trop tôt pour affirmer clairement quelle star rejoindra le PSG l’été prochain, mais il y a toutefois certaines pistes et opportunités. C’est notamment le cas pour Mohamed Salah qui a annoncé à Sky Sports qu’il quitterait Liverpool à la fin de la saison, car il sera en fin de contrat. « Je veux gagner la Premier League. C'est probablement parce que nous n'avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du Covid) et aussi parce que c'est ma dernière année au club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. J'espère que nous pourrons la gagner deux fois, ce serait formidable. »

Le PSG affirme en privé ne pas penser à Salah

Toutefois, selon les informations de L’Équipe, le PSG affirmerait en privé ne pas être sur la piste de Mohamed Salah. Une information dure à croire, surtout vu l’occasion en or qui se présente. L’Égyptien est dans la forme de sa vie et, qui plus est, il sera possible de l’attirer gratuitement. Le club de la capitale tentera donc sûrement sa chance, mais rien ne dit que l’attaquant acceptera la proposition parisienne.