PSG : Al-Khelaïfi fait une annonce aux joueurs

Nasser Al-Khelaïfi a profité de la victoire du PSG contre Monaco à Doha pour venir féliciter les joueurs parisiens. Le président du PSG a également insisté sur le chemin à parcourir pour les hommes de Luis Enrique, qui auront des matchs très importants dans le mois à venir.

Victorieux de Monaco pour le Trophée des champions à Doha, le Paris Saint-Germain a ajouté un nouveau trophée à son armoire. L'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, de s'adresser aux joueurs dans les vestiaires. D'après les informations de RMC Sport, NAK aurait expliqué à ses joueurs que le groupe devait « continuer de grandir », tout en les félicitant pour le « bon début d'année ».

Le PSG sur une bonne lancée

Cette victoire face à l'AS Monaco tombe à pic pour le PSG, qui poursuit sa belle série de fin d'année 2024. Les Parisiens enchaînent 5 victoires consécutives, notamment en Ligue des champions contre Salzbourg, en Coupe de France face à Lens, et des succès contre Monaco (à deux reprises) et Lyon. De quoi engranger de la confiance pour le mois de janvier.

Un mois décisif

Janvier s'annonce primordial pour le PSG. En effet, les hommes de Luis Enrique auront de nombreuses échéances importantes, avec un match de Coupe de France face à Espaly et des rencontres de championnat pour conforter leur avance. Mais le plus important reste les deux matchs de Ligue des champions : face à Manchester City le 22 janvier, puis contre Stuttgart le 29 janvier. Le PSG joue sa qualification pour les barrages.