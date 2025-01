En pleine guerre, le PSG répond cash à Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

S’il a quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé n’en a toujours pas terminé avec le club de la capitale. L’international français réclame encore 55M€ à la formation parisienne pour des impayés datant de la saison dernière. Mais chez les Rouge-et-Bleu, on se voudrait plutôt serein dans ce litige.

L’histoire de Kylian Mbappé avec le PSG n’est pas encore totalement terminée. Après avoir signé libre au Real Madrid l’été dernier, l’international français a ouvert un litige auprès de la commission juridique de la LFP. Cette dernière a acté que le PSG devait verser 55M€ à la star de 26 ans, montant correspondant à des impayés de salaires et primes à la suite de la fin de son contrat. Mais les Rouge-et-Bleu s’y sont fermement opposés jusqu’à présent, se fiant à un accord oral passé avec le champion du monde 2018 dans lequel il acceptait de renoncer à cette somme.

Mbappé au PSG : un transfert qui fait parler. La gestion des négos par Al-Khelaïfi fait débat ! 🧐 https://t.co/P7ESEYqBh2 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 6, 2025

La guerre continue entre Mbappé et le PSG

Le conflit pourrait toutefois prendre une tournure européenne. Alors que le PSG a toujours refusé de payer la somme à Kylian Mbappé après le verdict de la LFP, l’attaquant du Real Madrid pourrait porter l’affaire devant l’UEFA afin de se faire régler la note. Le club de la capitale doit d'ailleurs rendre des comptes au niveau européen concernant cette dette envers Kylian Mbappé.

Le PSG se veut confiant

Du côté du PSG, on se dit toutefois serein d’après les informations de L’Equipe. Les dirigeants parisiens assureraient même que « le PSG communiquera, comme chaque trimestre, à l'UEFA les informations demandées d'ici le 15 janvier, comme tous les clubs ». Chez les Rouge-et-Bleu, on espérerait sans doute également que l’UEFA prendra son temps et n’accélérera pas les choses dans ce litige. Kylian Mbappé sait donc à quoi s’en tenir pour le moment. Reste maintenant à voir si l’instance européenne saura débloquer cette guerre entre le joueur et le PSG.