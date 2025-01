Zidane : Un malaise à Madrid ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coach de James Rodriguez au Real Madrid, Zinedine Zidane s’est souvent vu reprocher sa gestion de l’international colombien et le peu de considération qu’il lui accordait. Un malaise qui a fait couler beaucoup d’encre à l’époque, et dont Zidane serait en réalité la victime si l’on en croit les révélation du journaliste Frédéric Hermel.

Zinedine Zidane avait-il un problème à l’époque avec James Rodriguez ? L’ancien coach français du Real Madrid ne semblait pas vraiment considéré le milieu offensif colombien, qui avait pourtant été recruté par la somme de 75M€ à l’été 2014 par le club merengue. Une gestion qui a d’ailleurs souvent été reprochée à Zidane, mais en réalité, l’entraîneur tricolore aurait subi cette situation avec James au Real Madrid.

« J’ai essayé, je ne peux pas »

Au micro de RMC Sport, le journaliste Frédéric Hermel, proche de Zinedine Zidane, balance sur les coulisses du malaise avec James Rodriguez au Real Madrid : « Toute l'histoire qu'il y a eu autour de James Rodriguez. Tout le monde disait : Zidane ne fait pas jouer James Rodriguez. Mais James ne travaillait pas à l'entraînement. Et Zizou disait : Je ne peux pas. J'ai essayé de travailler avec lui et fait tout mon possible », indique Hermel, qui a même échangé de vive voix avec Zinedine Zidane sur le cas James.

« Je vais perdre mon groupe »

« Les premiers à voir si un joueur mérite de jouer ou pas, ce sont les joueurs à l'entraînement. Il me dit : Je vais perdre mon groupe d'un point de vue humain si je mets titulaire un mec qui travaille moins que tous les autres. Cette gestion de l'humain est essentielle dans le football comme dans toute société », poursuit le journaliste sur la complexité du cas James Rodriguez au Real Madrid.