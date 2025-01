«Prêts à mettre le paquet», gros transfert à l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la nouvelle priorité absolue du Stade Rennais en cette période de mercato hivernal, Valentin Rongier est pour l’instant retenu par la direction de l’OM. Mais selon les révélations de Daniel Riolo, le club breton semble déterminé à mettre le paquet sur le plan financier pour attirer le milieu de terrain de l’OM.

De retour au premier plan ces derniers temps avec l’OM, Valentin Rongier (30 ans) a retrouvé une place de titulaire dans le onze de Roberto De Zerbi. Un état de forme qui lui permet d’ailleurs de retrouver une belle cote sur le marché des transferts, puisque selon les récentes révélations de RMC Sport, le Stade Rennais ferait le forcing en coulisses pour recruter Rongier, sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OM.

« Ils sont prêts à envoyer »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a livré les coulisses de ce dossier Rongier, assurant que Rennes envisageait de miser une grosse somme pour recruter le joueur de l’OM : « Rennes veut envoyer du lourd. Sur Rongier, ils sont prêts à mettre le paquet. Ca ne veut pas dire que ça va se faire puisque Marseille n'est pas décidé à écouter. Mais ils sont prêts à beaucoup envoyer », assure Riolo. En clair, l'OM pourrait récupérer un gros chèque dans ce dossier.

« Il est indispensable »

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a également évoqué la piste Valentin Rongier au Stade Rennais : « Rennes est intéressé par Rongier, oui car c'est un joueur qui t'amène un équilibre. Mais à l'arrivée, Rongier, il ne jouera pas plus haut. Sur cet OM-là, il est indispensable. Sur un OM que je souhaite plus offensif et meilleur, je pense qu'il le sera beaucoup moins. Pourquoi le Stade Rennais veut un joueur comme Rongier ? Parce que le Stade Rennais a besoin d'équilibre », estime l’ancien attaquant de l’OM.