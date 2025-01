Mercato - PSG : La presse anglaise confirme un gros transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le dossier Nuno Mendes est actuellement très compliqué du côté du PSG. Le latéral gauche ne souhaite pas prolonger pour le moment au sein du club parisien, alors que Manchester United est très intéressé par sa venue. Ce lundi, la presse anglaise a confirmé que les Red Devils surveillaient attentivement l’international Portugais.

Le PSG va devoir se montrer très habile dans ce dossier. Au cours des dernières semaines, le club de la capitale a souhaité s’atteler aux prolongations de plusieurs éléments importants constituants actuellement le vestiaire à Paris. Ainsi, au niveau du staff, Luis Enrique a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires,et se voit désormais lié jusqu’en 2027 au PSG. Concernant les joueurs, si Vitinha et Achraf Hakimi ont signé un nouveau bail jusqu’en juin 2029, pour Nuno Mendes, ça coince sérieusement.

Nuno Mendes pourrait quitter le PSG

Le phénomène portugais ainsi que son entourage seraient furieux à l’encontre du salaire perçu par le latéral gauche, et ne sont pas du tout d’accord concernant la nouvelle proposition parisienne. Pour autant, Nuno Mendes continue d’être titularisé par Luis Enrique, et est sorti du silence après avoir glané son premier titre de la saison ce dimanche face à Monaco lors du trophée des Champions : « Je suis très heureux. Très content d'avoir fait mon centième match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coachs qui sont passés ici au PSG. Et avec un trophée, c'est encore plus beau. Aujourd'hui, on repart d’ici avec un trophée en plus ! ».

Manchester United à l’affût

En parallèle de son mécontentement au PSG, Nuno Mendes aurait été approché par Manchester United, avec une proposition très onéreuse. Ce lundi, CaughtOffside confirme que les Red Devils sont très attentifs à l’évolution de la situation du numéro 25 du côté de Paris, et que le Portugais est bel et bien l’une des cibles du club mancunien pour l’été prochain, alors qu’il ne reste plus que 18 mois de contrat au crack de 22 ans...