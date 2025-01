PSG - Kolo Muani : Une solution à 65M€ est trouvée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en septembre 2023, Randal Kolo Muani ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. L’attaquant devrait quitter Paris cet hiver, tandis que le club francilien pourrait jeter son dévolu sur Dusan Vlahovic (Juventus). L’attaquant serbe aurait été mis sur le marché par le club italien, qui en attendrait 65M€.

Le mercato hivernal risque d’être très animé pour le PSG, qui va chercher à se séparer de plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Alors que sa dernière apparition sur la feuille de match à Paris remonte au 6 décembre dernier et un nul face à Auxerre (0-0), Randal Kolo Muani devrait plier bagages.

Kolo Muani sur le départ au PSG

Recruté contre 90M€ il y a un an et demi, l’attaquant français n’est plus du tout concerné par un potentiel rôle au PSG. Ne manquant pas de prétendants, Kolo Muani a l’embarras du choix pour se trouver une porte de sortie. En Italie, Sky Sports a révélé ce dimanche que la Juventus était très attentive à son profil, tandis que dans le même temps, Paris surveille la situation du buteur des Bianconeri Dusan Vlahovic.

Vlahovic pourrait être vendu contre 65M€

Âgé de 25 ans, l’international Serbe pourrait être vendu par la Juventus cet hiver. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, le PSG est intéressé par Vlahovic, qui pourrait être vendu contre un montant de 65M€ selon le média. Affaire à suivre de près donc.