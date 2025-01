Le RC Lens profite d’une mauvaise nouvelle au PSG ?

Arnaud De Kanel

Les comptes du RC Lens sont dans le rouge et les Sang et Or veulent vendre pour tenter de les remettre à l'équilibre. Alors, le club artésien a de nouveau ouvert la porte à un départ de Kevin Danso qui garde une belle cote sur le marché. La presse italienne confirme ce lundi un intérêt de la Juventus pour le défenseur autrichien. Les Turinois ne semblent donc plus intéressés par Milan Skriniar que le PSG veut faire partir.

Les temps sont durs au RC Lens où la situation économique du club artésien commence à devenir inquiétante. Alors, les Sang et Or veulent vendre certains de leurs meilleurs éléments cet hiver pour remplir les caisses. Après son transfert avorté du côté de l'AS Roma cet été, Kevin Danso est de nouveau sur le départ.

Danso intéresse la Juve

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus serait intéressée par le profil du défenseur autrichien. Le club italien aurait coché trois autres noms et ça risque de faire déchanter le PSG. Placé sur la liste des transferts, Milan Skriniar est poussé vers la sortie par le PSG. Si la Juventus a longtemps fait partie des potentiels clubs intéressés par sa venue, ce ne serait plus le cas.

La piste Skriniar écartée ?

En effet, outre Kevin Danso, La Gazzetta dello Sport rappelle que la priorité des Bianconeri à ce poste se nomme David Hancko et que les alternatives sont Ronald Araujo, Antonio Silva et donc Danso. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG mais qui risque bien de faire les affaires du RC Lens.