L'annonce surprise, l'OM calme Rabiot !

L'OM commence un petit peu à recoller avec le PSG au classement de Ligue 1 et se trouve à sept unités du triple champion de France en titre. Adrien Rabiot, formé et passé au Paris Saint-Germain, n'a pas manqué d'assurer qu'il avait l'ambition d'aller titiller le leader du championnat. Mais ce n'est pas vraiment l'ambition de l'OM en coulisses. Explications.

L'Olympique de Marseille se trouve dans une phase positive sur le plan sportif. Depuis la défaite surprise concédée contre l'AJ Auxerre le 8 novembre dernier qui avait eu l'effet d'un électrochoc (3-1), Roberto De Zerbi avait même fait savoir qu'il pourrait partir s'il était le problème, l'OM régale ses supporters. Bilan : Cinq victoires dont une en Coupe de France et un match nul contre le LOSC (1-1).

Rabiot : «Je suis quelqu'un qui regarde devant, j'essaie de tirer les autres avec moi»

De quoi permettre à l'OM de revenir à sept points du Paris Saint-Germain au classement de Ligue 1. Et pour Adrien Rabiot, il faut regarder devant, le PSG donc, et non les poursuivants de l'Olympique de Marseille. « Je suis quelqu'un qui regarde devant, j'essaie de tirer les autres avec moi. (...) Je suis venu dans cette équipe, l'objectif, c'est de gagner, de ramener l'Olympique de Marseille le plus haut possible et quand ça se passe bien comme ça, évidemment que je suis épanoui ».

«En interne, personne ne se dit que l'OM va concurrencer le PSG»

Ce lundi, Florent Germain était présent sur les ondes de RMC pendant l'émission Rothen s'enflamme. L'occasion pour le journaliste de RMC couvrant l'actualité de l'OM de mettre un terme à toute ambition de concurrence avec le PSG en coulisses à Marseille. « En interne, personne ne se dit que l'OM va concurrencer le PSG. Ca fausse le débat ».