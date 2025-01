L'OM sous le charme du nouveau phénomène mondial

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur du 3ème but de l'OM ce dimanche soir contre Le Havre, Neal Maupay a célébré cela d'une façon particulière. L'attaquant olympien a alors mimé un tir de fléchettes. Et pour cause... Comme beaucoup, Maupay a lui aussi été gagné par le phénomène des fléchettes suite aux dernières Mondiaux.

Le cote de popularité des fléchettes est en train d'exploser. Un phénomène mondial qu'on a pu voir ces derniers jours à l'occasion des championnats du Monde en Angleterre. Au-delà du sport, c'est le spectacle qui a été apprécié par de nombreux nouveaux fans. Vendredi dernier, ils étaient ainsi nombreux devant la télévision pour voir le sacre du Kylian Mbappé des fléchettes : Luke Littler (17 ans).

« J'aime bien »

Même du côté de l'OM, on a été gagné par le phénomène des fléchettes. C'est notamment le cas chez Neal Maupay. Après avoir célébré à la manière d'un tireur de fléchettes face au Havre, l'Olympien a expliqué avoir tout regardé des derniers Mondiaux : « Bien sûr ! Moi, j’aime bien, en Angleterre c’est un peu dans la culture, ça s’est fini vendredi. C’est un Anglais (Luke Littler) de 17 ans qui a gagné. Mais il faut regarder, il y a une bonne ambiance ! ».

Maddison aussi piqué

Neal Maupay n'est d'ailleurs pas le seul footballeur pris de passion pour les fléchettes. Milieu de terrain de Tottenham, James Maddison s'était d'ailleurs retrouvé au coeur de la polémique ces derniers jours. En effet, l'Anglais était venu assister aux Mondiaux de fléchettes juste après une contre-performance des Spurs. Ce qui n'a pas été digéré par certains.