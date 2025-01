Surprise, un joueur du PSG affole le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, le PSG a d'ores-et-déjà acté les joueurs à vendre. Deux sont principalement concernés à savoir Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, mais la surprise pourrait venir d'un autre joueur. En effet, Lee Kang-In serait particulièrement suivi en Premier League.

Recrue surprise du PSG durant le mercato estival 2023, Lee Kang-In avait débarqué pour environ 22M€ en provenance de Majorque. Le Sud-Coréen est d'ailleurs très apprécié par Luis Enrique qui adore sa polyvalence et lui offre un temps de jeu très élevé puisqu'il a disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison dont 14 en tant que titulaires sur 24 matches toutes compétitions confondues.

Le PSG sur le point de frapper un gros coup ! Salah, star de Liverpool, pourrait rejoindre la capitale. 🌟

➡️ https://t.co/nNqIs4vzk6 pic.twitter.com/FLWBs8PBeQ — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

Lee Kang-In, la surprise du chef ?

Et malgré la confiance de son coach, Lee Kang-In se poserait des questions sur son avenir. En effet, selon les informations de The Athletic, le Sud-Coréen serait déjà ouvert à l'idée de prendre part à un nouveau défi, seulement un an et demi après son arrivée au PSG.

La Premier League à l'affût

Une tendance confirmée par TMW qui ajoute même que le profil de Lee Kang-In est très apprécié en Premier League où Newcastle et Manchester United auraient déjà pris des renseignements. De son côté, The Athletic ajoute qu'Arsenal pourrait également être intéressé dans le cas que le PSG ouvrait la porte à un départ sous la forme d'un prêt avec option d'achat.