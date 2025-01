40M€ : Le transfert que personne n’a vu venir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que pour le moment ce sont Randal Kolo Muani et Milan Skriniar qui agitent le mercato du PSG, un autre joueur pourrait prochainement faire parler de lui. Et c'est une surprise. Plusieurs médias évoquent en effet un possible départ de Lee Kang-In, très convoité en Premier League. Le PSG pourrait d'ailleurs céder, mais pas à n'importe quel prix.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG n'a bouclé aucune signature, mais plusieurs joueurs font parler d'eux à l'image de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, deux joueurs qui n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique, voire Marco Asensio, dont le départ est également évoqué depuis quelques jours. Cependant, un autre élément offensif du PSG pourrait se retrouver au cœur des discussions sur le mercato. Et personne ne l'avait vu venir.

Lee Kang-In affole la Premier League !

Il s'agit de Lee Kang-In. Selon les informations de The Athletic, l'international sud-coréen envisagerait un départ cet hiver et pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Une tendance confirmée par TMW qui ajoute que le joueur plait notamment en Premier League où Newcastle et Manchester United seraient dans le coup.

Un transfert estimé à 40M€ ?

Une information surprenante compte tenu du fait que Luis Enrique semble avoir une totale confiance en Lee Kang-In qui a disputé toutes les rencontres du PSG depuis le début de la saison, dont plus de la moitié en tant que titulaire. TMW et The Athletic ajoutent toutefois que le club de la capitale ne serait pas totalement fermé à l'idée d'un transfert de l'international sud-coréen, et s'accordent même sur un prix : 40M€. Recruté pour 22M€ en 2023, l'ancien joueur de Majorque pourrait donc permettre au PSG de réaliser une belle plus-value. Mais ce prix pourrait bien refroidir plusieurs clubs à commencer par Arsenal qui semble intéressé par Lee Kang-In, à condition que le PSG accepte un prêt avec option d'achat. C'est donc peut-être un feuilleton que personne n'a vu venir qui s'ouvre à Paris.