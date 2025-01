Mercato : Il fixe une condition indispensable à sa signature, l’OM accepte direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est engagé jusqu’en juin 2027 l’été dernier, Roberto De Zerbi n’est pas arrivé tout seul à l’OM. Au sein de son staff, ils sont huit à avoir quitté Brighton pour le suivre, sans compter ceux déjà présents à Marseille. Avoir un staff fourni était d’ailleurs une des conditions fixées par le technicien italien, que le club n’a pas tardé à accepter.

« Mon staff est meilleur que moi, parce que je veux m'entourer des meilleurs professionnels. » En conférence de presse vendredi, à deux jours de la réception du Havre, Roberto De Zerbi a insisté sur l’importance de son staff. Car le technicien italien n’est pas le seul à avoir quitté Brighton pour prendre la direction de l’OM l’été dernier.

L’OM accélère et s’offre Luiz Felipe ! Le défenseur brésilien prêt à apporter sa force dans le sud. 🛡️

➡️ https://t.co/LxkUmxfLzU pic.twitter.com/1Q75FH5Zxh — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

La condition indispensable de De Zerbi pour signer à l’OM

En effet, ils sont huit à l’avoir suivi à Marseille après son départ du sud de l’Angleterre et Roberto De Zerbi a également intégré ceux qui travaillaient déjà au club. Comme indiqué par L'Équipe, avoir un staff très fourni était une de ses conditions pour devenir l’entraîneur de l’OM, ce que les dirigeants marseillais ont accepté très rapidement.

« Avec mes adjoints, on ne fait qu'une seule personne »

La relation entre Roberto De Zerbi et son staff dépasse le cadre professionnel tant le technicien italien et ses adjoints sont proches. « Avec mes adjoints, on ne fait qu'une seule personne, car on est tout le temps ensemble », ajoutait l’entraîneur de l’OM à propos de sa relation avec ses collaborateurs.