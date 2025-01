FC Nantes : En plein direct, Riolo lance une invitation à Kombouaré !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Antoine Kombouaré n'a pas manqué de pousser un gros coup de gueule en conférence de presse face aux journalistes qui avaient annoncé son départ, Daniel Riolo invite l'entraîneur du FC Nantes à débattre avec lui de ce qu'il s'est réellement passé en coulisses chez les Canaris. Reste à savoir si l'ancien du PSG acceptera de débattre à ce sujet.

Après une fin d'année très agitée durant laquelle son avenir sur le banc du FC Nantes a fait l'objet de nombreuses spéculations, Antoine Kombouaré avait finalement été maintenu dans ses fonctions. Annoncé sur le départ par plusieurs médias, le Kanak a d'ailleurs très mal vécu la situation, et n'avait pas manqué de le faire savoir.

Le coup de gueule de Kombouaré

Présent en conférence de presse jeudi dernier pour la première fois de l'année, Antoine Kombouaré avait effectivement poussé un gros coup de gueule avant de quitter la salle, sans laisser le soin aux journalistes de poser des questions. Très remonté contre ceux qui avaient annoncé son départ l'entraîneur du FC Nantes leur avait reproché d'avoir été unanime sur son sort. Et pourtant, Daniel Riolo en a rajouté une couche, assurant que tout été bouclé pour le départ de Kombouaré et l'arrivée d'Habib Beye.

«Venez dans l’émission me dire que ça ne s’est pas passé comme ça mot pour mot»

Tellement sûr de lui, le journaliste de RMC a ainsi invité le coach du FC Nantes à venir le contredire en direct. « Quand il (Kombouaré) reproche aux journalistes de Nantes d’avoir dit, "c’est fini", oui, c’était fini. La réaction de Kombouaré qui s’en prend aux journalistes, il n’y a pas matière à faire ça. Là, Kombouaré se trompe. M.Kombouaré et MM.Kita, venez dans l’émission me dire que ça ne s’est pas passé comme ça mot pour mot. Je vous montrerai mon téléphone et ce que vous avez dit vous-mêmes », a lâché Daniel Riolo au micro de l'After Foot. L'invitation est lancée.