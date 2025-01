FC Nantes : A cause de Kombouaré, il «s’est fait arracher la tête»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant quelques jours qu’Antoine Kombouaré est remonté contre les journalistes. L’entraîneur du FC Nantes n’a pas hésité à pousser un coup de gueule. De quoi visiblement obtenir un mea culpa après ce qui est arrivé. Mais voilà que cela n’aurait pas été sans conséquence pour celui qui s’est excusé auprès de Kombouaré.

Alors que son licenciement avait été annoncé par la presse, Antoine Kombouaré est aujourd’hui toujours l’entraîneur du FC Nantes. Regrettant le traitement médiatique de cette histoire, le Kanak avait regretté l’absence d’excuse de la part des journalistes : « Il n'y a qu'une personne qui s'est excusée ». Visiblement, un mea culpa aurait été fait de la part d’un journaliste. De quoi s’attirer les foudres de ses confrères ? C’est ce qu’a révélé Kombouaré.

« Il y en a un qui est capable de se remettre en question »

Au micro de RMC ce dimanche, Antoine Kombouaré a fait une révélation à la suite de sa conférence de presse ce samedi après le match face au LOSC. L’entraîneur du FC Nantes a alors fait savoir : « Je l’ai dit devant tout le monde, pour dire que vous êtes capables, il y en a un qui est capable de se remettre en question ».

« Pourquoi tu as parlé, pourquoi tu t’es excusé ? »

« Je vais dire, après la conférence de presse, je suis parti, mon attaché de presse est venu et a dit : « Coach, vous savez ce qui s’est passé ? Le mec s’est fait arracher la tête par les autres. Pourquoi tu as parlé, pourquoi tu t’es excusé ? On est dans la merde maintenant » », a poursuivi Kombouaré.