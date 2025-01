FC Nantes : Agacé, Kombouaré relance le clash

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’une conférence de presse remarquée avant la rencontre face au LOSC, Antoine Kombouaré a remis cela après le match. En effet, l’entraîneur du FC Nantes a fait une intervention express devant les journalistes ce samedi. L’occasion pour le Kanak d’en remettre une dernière couche dans le clash que l’oppose à la presse et donner lieu à une nouvelle scène étonnante.

Alors que son licenciement avait été annoncé par de nombreux médias à la fin du mois de décembre, Antoine Kombouaré n’avait clairement pas apprécié. Toujours sur le banc du FC Nantes, il avait alors tenu à régler ses comptes avec la presse, regrettant notamment qu’aucune excuse n’avait été présentée. Et voilà que Kombouaré n’est toujours pas redescendu.

🚀 Le FC Nantes s’active sur le marché des transferts ! Un attaquant en vue pour renforcer l’équipe, restez connectés pour les détails !

➡️ https://t.co/M869OxoRWA pic.twitter.com/yQ0skeFGwY — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

« J'ai l'impression qu'on n'a pas compris »

Ce samedi, après le match nul entre le LOSC et le FC Nantes (1-1), Antoine Kombouaré ne sera resté en conférence de presse que… 35 secondes. Assez de temps pour l’entraîneur des Canaris pour faire savoir, rapporté par L’Equipe : « J'ai fait passer un message jeudi, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris ».

« Quand on se trompe, on le dit, on fait un mea culpa »

« Certaines personnes m'ont traité de démago, donc je n'ai pas aimé. Le message que j'ai voulu faire passer c'est que quand on se trompe, on le dit, on fait un mea culpa. Je vais jusqu'au bout de ma démarche », a poursuivi Antoine Kombouaré.