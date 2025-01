FC Nantes : «Lamentable», Kombouaré a menti ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche matin, Antoine Kombouaré était de passage sur RMC, l’occasion pour lui de rapporter une anecdote. L’entraîneur du FC Nantes a alors expliqué qu’un journaliste se serait fait recadrer par ses confrères après s’être excusé auprès de lui. Mais Kombouaré a-t-il vraiment dit la vérité ? Pas sûr…

Agacé par le traitement des journalistes concernant le feuilleton autour de son avenir au FC Nantes, Antoine Kombouaré avait ensuite regretté l’absence d’excuses. Mais voilà que l’entraîneur des Canaris aurait dernièrement reçu un mea culpa, qui n’aurait toutefois pas été sans conséquence. C’est en tout cas ce qu’a révélé Kombouaré ce dimanche.

🚀 Le FC Nantes s’active sur le marché des transferts ! Un attaquant en vue pour renforcer l’équipe, restez connectés pour les détails !

➡️ https://t.co/M869OxoRWA pic.twitter.com/yQ0skeFGwY — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

« Le mec s’est fait arracher la tête par les autres »

« Je vais dire, après la conférence de presse, je suis parti, mon attaché de presse est venu et a dit : « Coach, vous savez ce qui s’est passé ? Le mec s’est fait arracher la tête par les autres. Pourquoi tu as parlé, pourquoi tu t’es excusé ? On est dans la merde maintenant » », a ainsi fait savoir Antoine Kombouaré en direct sur RMC.

« C’est évidemment faux »

Journaliste pour Ouest France, David Phelippeau a toutefois tenu à rétablir la vérité suite à la sortie de l’entraîneur du FC Nantes. Sur X, il a alors posté : « Et là il utilise le conditionnel ?! Juste lamentable. C’est évidemment faux. Le journaliste en question ne s’est d’ailleurs jamais excusé. Il a juste parlé avec Kombouaré de la situation ».