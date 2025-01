Mercato - OM : Il sort du silence pour cet international brésilien

Axel Cornic

Plus dans les plans de Thiago Motta à la Juventus, Danilo est annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal. Mais le club phocéen n’est pas seul sur le coup, puisque le défenseur brésilien serait également dans le viseur du Napoli, qui a pris la parole ce dimanche par le biais de son directeur sportif.

Le mercato de janvier est celui des ajustements et l’OM semble vouloir offrir quelques renforts supplémentaires à Roberto De Zerbi. C’est le cas en défense, avec RMC Sport ou encore L’Equipe qui annoncent l’arrivée imminente de Luiz Felipe, défenseur brésilien libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Ittihad.

« Danilo ? C'est un joueur extrêmement important qui vit une situation compliquée »

Mais un autre Brésilien a beaucoup fait parler à l’OM ces derniers jours, avec Danilo. Capitaine de la Juventus, il a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil et cela n’a pas échappé à Pablo Longoria ou à Mehdi Benatia, qui connaissent très bien le club turinois. Mais cette situation a également tapé dans l’œil du Napoli, qui a pris la parole ce dimanche. « Danilo ? C'est un joueur extrêmement important qui vit une situation compliquée mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes » a expliqué Giovanni Manna, directeur sportif napolitain, au micro de DAZN.

« Je trouve désagréable de parler de mercato en ce moment »

« On ne pense pas au mercato. On travaille, mais je trouve désagréable de parler de mercato en ce moment » a poursuivi Manna, lui aussi ancien de la Juventus et donc assez bien positionné dans ce dossier Danilo. « Je comprends que les supporters ont un intérêt dans les négociations et veulent avoir des joueurs importants comme nous le voulons. Si nous pouvons améliorer l'équipe nous l'améliorerons, mais ce n'est pas fonctionnel de jouer et de parler du marché des transferts ».